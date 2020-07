Il lockdown ha fatto molto bene a Zurkowski. Il centrocampista polacco diventa protagonista

Il periodo di lockdown ha fatto davvero bene a Szymon Zurkowski, il centrocampista polacco che la Fiorentina ha prestato all’Empoli nel corso del mercato invernale. Questo perché il calciatore, passato il periodo di blocco dei campionati, si è ripresentato in campo in ottima forma. E in breve tempo è passato dall’anonimato assoluto e dalla panchina, agli scampoli di gara con Spezia e Benevento, fino al posto da titolare conquistato a Pescara e confermato nella trasferta di Venezia. E nell’azione del secondo gol azzurro realizzato in Laguna c’è il suo zampino. Zurkowski ha rubato palla ad un avversario, ha ricevuto il passaggio di ritorno da Mancuso e si è così presentato da solo davanti al portiere. Peccato per la sua conclusione respinta, comunque ribadita in rete proprio da Mancuso. Ma continuando così i tempi potrebbero diventare maturi anche per la sua prima rete in Italia.

0 0 vote Article Rating