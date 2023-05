Il lungo check sul gol di Dodô, ma la posizione di Jovic è quella giusta. L’intervento di Sabiri in area non è punibile

La partita tra Fiorentina e Sampdoria è stata arbitrata da Antonio Giua della sezione di Olbia.

E’ stata una giornata relativamente facile per lui, anche perché nel secondo tempo i viola hanno dilagato e rendendo in discesa il compito del direttore di gara. Ma proprio nella ripresa ci sono stati gli episodi principali, per così dire, di questa sfida.

Lungo check che c’è stato sul gol di Dodô. Tutto questo per stabilire se fosse regolare o meno la posizione di Jovic a centroarea sul passaggio fatto da Ranieri. Il serbo forse è già dietro la linea del pallone, ma è sicuramente dietro il piede destro di Günter.

Timida protesta di Ranieri dopo un suo colpo di testa, su azione d’angolo. Sabiri intercetta il pallone e ha le braccia attaccate al corpo, per cui il suo tocco non è punibile con il calcio di rigore.