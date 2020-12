Il “male oscuro” della Fiorentina, un cortocircuito che non può avere soltanto un’origine, né un colpevole scovato a turno

Tredici nazionali e solo 9 punti. E’ questo uno dei paradossi più grandi dell’attuale Fiorentina. Da qui su La Nazione parte un’analisi della situazione difficile che sta vivendo la squadra viola.

Poca logica e poca costruzione si sono viste in campo: se i nazionali sono così tanti e i punti sono così pochi, il “male oscuro” della Fiorentina risiede in un cortocircuito che non può avere soltanto un’origine, né per comodità un colpevole scovato a turno, fino a quando poi la lista finirà.

L’esame finale dovrà dunque essere fatto sulla gestione complessiva e su quello che non ha funzionato, le scontentezze non devono mai trasformarsi in rancori perché altrimenti c’è davvero il rischio di rovinare un ambiente.