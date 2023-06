Il Manchester City batte l’Inter, vince la sua prima Champions League e fa il triplete. Per le italiane triplete… di sconfitte nelle finali europee

Il Manchester City vince la sua prima Champions League, trionfando nell’edizione 2022/23. Vittoria degli inglesi in finale contro l’Inter per 1-0, decisivo il solo gol di Rodri al 68′. Praticamente un rigore in movimento per lo spagnolo, che sfrutta una palla arrivata al limite dell’area di rigore dopo un rimpallo per bucare l’incolpevole Onana. Partita in bilico fino all’ultimo minuto, con i nerazzurri che nel finale sprecano diverse occasioni soprattutto con il subentrato Lukaku.

Niente da fare dunque per le tre italiane arrivate nelle tre finali delle competizioni europee: sconfitta sia per l’Inter in Champions League, che per la Roma in Europa League, che per la Fiorentina in Conference League. Un annata bellissima per le italiane in Europa, prima di arrivare a un finale disastroso, che difficilmente scorderemo. Stagione da incorniciare invece per gli uomini di Guardiola che fanno il triplete dopo aver vinto Premier League e FA Cup.