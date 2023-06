Il Manchester United prova lo sprint per Amrabat. Il marocchino vuole il Barcellona, ma conosce le difficoltà della trattativa

In Spagna si continua a parlare del futuro del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, che quest’inverno è stato vicino a indossare la maglia del Barcellona. A frenare la trattativa, la formula offerta dal club catalano (obbligata dal fair play finaziario), che voleva un prestito con diritto di riscatto. La società viola ha così deciso di trattenere il giocatore a Firenze, almeno fino all’estate, in attesa di un mercato che lo vedrà protagonista.

Intanto il Barcellona è in attesa che LaLiga dia il via libera, o meno, al piano di sostenibilità finanziaria presentato, per capire il da farsi sul mercato. Amrabat rimane sul taccuino dei dirigenti blaugrana, ma nelle ultime ore, come si legge sul portale spagnolo Sport, sarebbe stato il Manchester United ad intensificare i contatti per il marocchino, che continua a preferire il Barcellona ma sa delle difficoltà economiche del club e di una possibile trattativa. Tutti i discorsi, però, saranno ovviamente rimandati a dopo la partita di Praga, quando la Fiorentina (e Amrabat) scenderà in campo per giocarsi la Conference League.