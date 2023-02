Il mercato della Primavera: tante cessioni per una rosa più compatta per Aquilani

Con la chiusura del mercato invernale per la Serie A, è arrivata anche quella per il campionato Primavera. Per quanto riguarda la Fiorentina di Alberto Aquilani, è stato un mese di cessioni più che di acquisti. Sono stati ben 5 infatti i baby viola che hanno salutato la formazione gigliata.

Si tratta di Atzeni (prestito alla Sangiovannese), Bigozzi (prestito al Poggibonsi), Messini (prestito al Grosseto) e gli ultimi due arrivati nella giornata di ieri: Gori al Sassuolo e Denes al Cesena, come raccontato da FiorentinaNews.com. Adesso la rosa di mister Aquilani è sicuramente più compatta, con qualche elemento dell’U18 pronto ad essere promosso in Primavera.