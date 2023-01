Il mercato di gennaio? E’ sempre stata protagonista la Fiorentina, Lucci: “La cessione di Cuadrado una delle migliori operazioni…”

Un intervento curioso a Sport Week quello di Alessandro Lucci, noto agente con cui la Fiorentina ha avuto a che fare ai tempi di Montella e Cuadrado. E proprio in relazione al colombiano, Lucci ha fatto un riferimento in tema mercato di gennaio: “Cuadrado dalla Fiorentina al Chelsea per 45 milioni e lo scorso anno Kulusevski dalla Juve al Tottenham per 50 milioni, sono le due mie migliori operazioni nel mercato invernale. Chi avrei voluto rappresentare del passato? Giancarlo Antognoni. Un calciatore di un’eleganza, una classe e con una gestualità unica che me lo faceva avvicinare a Cruijff”.