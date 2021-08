Il mercato… e poi il rinnovo di Vlahovic. Potrebbe alzarsi il valore della clausola

Sono giorni caldi in casa Fiorentina: mancano ormai soltanto cinque giorni alla fine del calciomercato e la dirigenza viola è al lavoro per regalare un esterno d’attacco di livello a Vincenzo Italiano. Dopodiché, come si legge su La Nazione, la società di Rocco Commisso si metterà al lavoro per rinnovare il contratto di Dusan Vlahovic.

I dettagli della trattativa sono già noti: allungamento fino al 2025 e ingaggio da top player, mentre rimane da stabilire il valore della clausola rescissoria. Dopo il pressing di Atletico Madrid e Tottenham, potrebbe lievitare passando dai previsti 70 milioni del mese scorso a una cifra più robusta e quindi 80 milioni di euro.