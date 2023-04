Il messaggio di Hagi alla Fiorentina: “Vorremmo tenere Munteanu con noi per un altro anno, sta crescendo molto”

L’ex leggenda del calcio rumeno Gheorghe Hagi ha parlato in diretta a Digi Sport, mandando un chiaro messaggio alla Fiorentina. Attualmente Hagi è proprietario e allenatore del Farul Constanţa, squadra di prima divisione in Romania, nella quale milita in prestito l’attaccante viola Louis Munteanu. Queste le sue parole sul centravanti di proprietà gigliata:

“Parlo pubblicamente ora e penso che tutti mi sentano. Vorremmo che Munteanu rimanesse con noi per un altro anno, ma dipende dalla Fiorentina. Probabilmente ha un contratto di altri 2-3 anni con la società viola. È venuto da noi, ha giocato davvero bene, ha avuto grandi momenti. È un nove, che ora sta imparando a giocare anche sulla corsia di sinistra. Lo fa molto bene, si abitua ed è un ottimo giocatore”.

Per Munteanu, il quale prestito scadrà in estate, attualmente 21 presenze con il Farul, 5 gol segnati e 5 assist collezionati.