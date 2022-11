Il mesto ritorno di Nico Gonzalez a Firenze: “Come sto? Male” FOTO

Sognava il Mondiale, sfuggito per la lesione muscolare al bicipite femorale lamentata negli ultimi giorni nel ritiro dell’Argentina e per Nico Gonzalez non c’è stato neanche modo di rimanere insieme ai compagni per vivere la spedizione in Qatar: le regole della Fifa impediscono infatti alla delegazione di superare il numero previsto. Sogni da riporre nel cassetto per il momento per l’esterno viola, che stamattina ha fatto rientro a Firenze. Un rientro a dir poco mesto e documentato così dalla giornalista Rai Sara Meini. Poche battute per Gonzalez, semplicemente la certificazione di uno stato psico-fisico tutto fuorché sereno:

#Fiorentina Nico #Gonzalez, che si è infortunato durante un allenamento con #Argentina, è appena rientrato a Firenze. “Come sto? Male”. Il servizio su @TgrRaiToscana pic.twitter.com/ql3Z3Vd1G7 — Sara Meini (@SaraMeini) November 19, 2022