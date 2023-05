Il miglior “esame” a caccia di certezze

Miglior esame di quello da fare davanti all’attacco campione d’Italia non ci può essere per la Fiorentina, e Vincenzo Italiano è ben felice che i suoi siano chiamati ad affrontarlo ad appena quattro giorni dal Basilea.

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, la squadra viola ha l’obbligo di ritrovare il rendimento difensivo che è stato nelle quattordici partite della serie positiva da metà febbraio a metà aprile e con esso nuove certezze. Certezze un po’ perse per strada nelle ultime tre settimane e, guarda un po’, proprio per gli stessi motivi che in precedenza avevano creato non pochi problemi.