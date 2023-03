‘Il miglior giocatore del Sudamerica’: l’ex viola Pedro trionfa davanti a un campione del mondo

Il Rey de America 2022, a dispetto dei pronostici della vigilia, è un brasiliano, e pure un ex Fiorentina. Stiamo parlando di Pedro Guilherme, 25enne attaccante del Flamengo, che è stato scelto come miglior calciatore del Sudamerica ricevendo il premio del quotidiano El País .

L’ex giocatore della Fiorentina ha ricevuto 68 voti su 218, superando Giorgian de Arrascaeta. Terzo il grande favorito e trionfatore dell’ultima edizione, Julian Alvarez, ex obiettivo proprio della Viola. Pedro ha trionfato grazie alla vittoria nella Copa Libertadores e per i suoi 12 gol nella massima competizione sudamericana per club, con la bellezza di 33 totali stagionali.