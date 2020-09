Il Milan abbassa il pressing per Milenkovic: l’interesse per il centrale viola resta ma entra in scena un altro obiettivo

La Gazzetta dello Sport evidenzia come le mosse di mercato del Milan, allenato dall’ex tecnico della Fiorentina Stefano Pioli, si concentreranno su un difensore. Il centrale viola Nikola Milenkovic resta tra i preferiti ma ci sarà da lavorare per ridurre la distanza con il club gigliato, dato che al momento ballano almeno 10 milioni. Una trattativa questa che potrebbe sbloccarsi soltanto a fine mercato, ma per adesso i rossoneri spostano il mirino. Il loro nuovo obiettivo è infatti Ajer, gigante norvegese del Celtic. Il discorso potrà essere approfondito nei prossimi giorni: l’eliminazione dalla Champions può abbassare le pretese degli scozzesi.

