Il Milan batte agevolmente la Lazio ma perde Leao: che bagarre per la zona Champions. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Di certo in Serie A c’è solo lo Scudetto del Napoli ad oggi, perché in zona Champions prosegue una bagarre pazzesca alimentata dal Milan, che ha battuto per 2-0 la Lazio nel primo anticipo del sabato. Per i rossoneri a segno Bennacer e Theo Hernandez nel corso del primo tempo, quando si è fermato Leao per un problema muscolare, e poi gestione fino al 90′. Gli uomini di Sarri invece sono sempre secondi ma con un margine minimo sulle inseguitrici.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 80, Lazio 64, Juventus 63, Milan 61, Inter 60, Atalanta 58, Roma 58, Fiorentina 46, Bologna 45, Torino 45, Monza 45, Sassuolo 43, Udinese 43, Salernitana 35, Empoli 35, Lecce 31, Spezia 27, Verona 27, Cremonese 21, Sampdoria 17.