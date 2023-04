Il Milan batte il Lecce di Maleh grazie a Leao e torna nuovamente davanti all’Inter. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria d’autorità per il Milan che ha sconfitto per 2-0 il Lecce a San Siro nella gara delle 18. Decisivo ancora una volta Leao, autore di una doppietta con un gol per tempo. Tra i giallorossi solo 11 minuti più recupero per Maleh, con i rossoneri che scavalcano nuovamente l’Inter al quarto posto.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 75, Lazio 61, Juventus 59, Roma 56, Milan 56, Inter 54, Atalanta 49, Bologna 44, Fiorentina 42, Udinese 42, Torino 42, Monza 41, Sassuolo 40, Salernitana 33, Empoli 32, Lecce 28, Spezia 27, Verona 26, Cremonese 19, Sampdoria 17.