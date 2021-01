Il Milan consolida il primato in classifica e tiene il Torino ancora distante dalla Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo del sabato sera il Milan vince in casa contro il Torino per 2-0. I rossoneri fanno tutto nel secondo tempo, andando in vantaggio al 25′ con Leao e raddoppiando al 36′ su calcio di rigore finalizzato da Kessié. I granata provano a recuperare nel secondo tempo ma non concretizzano, e il punteggio resta invariato fino al fischio finale. Con questo risultato la squadra dell’ex tecnico della Fiorentina Pioli consolida il primato in classifica volando a 40 punti. Il Trino di Giampaolo resta invece a quota 12, a meno tre dai viola impegnati domani contro il Cagliari.

La NUOVA CLASSIFICA: Milan 40, Inter 36, Roma 33, Atalanta 31, Juventus 30, Sassuolo 29, Napoli 28, Lazio 25, Verona 24, Benevento 21, Sampdoria 20, Bologna 17, Udinese 16, Fiorentina 15, Spezia, Cagliari, Genoa 14, Parma, Torino 12, Crotone 9.