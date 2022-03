Il Milan di Pioli vince lo scontro-scudetto a Napoli e vola davanti a tutti. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il match scudetto del ‘Maradona’ è andato al Milan, che ha espugnato Napoli vincendo per 1-0: decisiva la rete di Giroud con una deviazione sotto misura a inizio ripresa. La squadra di Pioli stacca così quella di Spalletti e vola in testa, anche se con una gara in più rispetto all’Inter.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 60, Inter* 58, Napoli 57, Juventus 53, Atalanta*, Roma 47, Lazio 46, Fiorentina* 43, Verona 41, Sassuolo 39, Torino* 34, Bologna* 33, Empoli 32, Udinese** 29, Sampdoria, Spezia 26, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 18, Salernitana* 15.

*una partita in meno