Il Milan espugna lo Stadium, va in Champions e relega la Juve in zona Conference. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

E’ bastata una rete di Olivier Giroud in chiusura di primo tempo a decidere il posticipo serale tra Juventus e Milan, a vantaggio dei rossoneri: una vittoria fondamentale per il campionato del gruppo di Pioli che così è sicuro di arrivare tra le prime 4 e tornare in Champions. Per la Juve invece resta solo un mesto settimo posto, in attesa delle decisioni della giustizia sportiva.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 86, Lazio 71, Inter 69, Milan 67, Atalanta 61, Roma 60, Juventus 59, Torino 53, Fiorentina 53, Monza 52, Bologna 51, Udinese 46, Sassuolo 45, Empoli 42, Salernitana 42, Lecce 36, Verona 31, Spezia 31, Cremonese 24, Sampdoria 19.