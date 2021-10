Il Milan fa il colpaccio a Bergamo e lascia l’Atalanta dietro alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Seconda sosta da quinta in classifica per la Fiorentina, dopo che il posticipo della settima giornata ha visto la vittoria del Milan sul campo dell‘Atalanta. Successo per 3-2 degli uomini di Pioli, avanti di tre gol grazie a Calabria, Tonali e Leao e quasi raggiunti nel finale, prima dal rigore di Zapata e poi da Pasalic. I nerazzurri restano quindi a -1 dalla squadra viola.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli 21, Milan 19, Inter 17, Roma 15, Fiorentina 12, Atalanta, Lazio, Juventus, Bologna 11, Empoli 9, Torino, Verona, Udinese 8, Sassuolo 7, Sampdoria 6, Genoa, Venezia 5, Spezia, Salernitana 4, Cagliari 3.