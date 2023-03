Il Milan ha blindato la propria difesa: ecco come Pioli è riuscito ad uscire dalla crisi

Dopo il primo mese e mezzo del 2023 passato a leccarsi le ferite, con la sua squadra per larghi tratti incapace di imporsi sugli avversarsi, adesso il tecnico del Milan Stefano Pioli sembra aver trovato il giusto equilibri: dopo tanto settimane in affanno, in cui i rossoneri non sono riusciti a trovare quasi mai i 3 punti, adesso la situazione sembra essere definitivamente cambiata. Il passaggio alla difesa a 3 ha di fatto blindato la porta rossonera.

Da quando il Milan è passato a tre dietro, ovvero dal derby contro l’Inter di Simone Inzaghi, ha ottenuto ben quattro clean sheet consecutivi: se si conta campionato e Champions League il Milan è ormai da 360 minuti che non subisce gol, oltre i 400 se si conta anche il secondo tempo del Derbi della Madonnina. L’ultima rete incassata è infatti quella di Lautaro Martinez nel primo tempo dell’ultimo derby di campionato: già dalla ripresa il Milan aveva patito e sofferto meno, pur non riuscendo a pareggiare la gara. Un dato che, a pochi giorni da Fiorentina-Milan, non può che far storcere il naso ad Italiano.