Il Milan ha fatto davvero un sondaggio per Dragowski: la situazione

Nei giorni scorsi abbiamo riportato le voci che davano il Milan interessato a Bartlomiej Dragowski. La redazione di Fiorentinanews.com ha deciso allora di approfondire l’argomento, che secondo quando ci risulta potrebbe avere un fondo di verità. Ufficiosamente, infatti, i rossoneri hanno davvero fatto dei sondaggi per il portiere viola, per capire la sua posizione e quella del club nei suoi confronti. Il tutto in modo, per ora, puramente preventivo dato che in casa Milan è ancora in stand-by la questione Donnarumma. Qualora il numero uno della Nazionale dovesse rimanere non ci sarebbero problemi, ma in caso contrario dovrebbe essere sostituito. Da capire anche le intenzioni della Fiorentina, che al momento sembra voler blindare Dragowski lasciando spazio a contrordini solo in caso di volontà del portiere stesso.