Il Milan mette gli occhi su Cabral. Per la Fiorentina non è incedibile, ma c’è il prezzo base

Sulle pagine di Tuttosport si legge di un Milan alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione da affiancare a Giroud. Tra i nomi fatti, anche quello di Arthur Cabral, brasiliano della Fiorentina sul quale i rossoneri avrebbero messo gli occhi.

Dal Brasile era già rimbalzata la notizia, ma si parlava di una clausola di rescissione da ben 80 milioni per il giocatore viola. Niente di tutto ciò. Come riporta il quotidiano, infatti, per la Fiorentina il calciatore non è incedibile e ci si potrebbe sedere al tavolo delle trattative con i dirigenti viola in estate per una cifra base intorno ai 20-25 milioni.