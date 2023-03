“Il Milan segue Zaniolo ma Nico Gonzalez sarebbe funzionale al gioco dei rossoneri”

Questo pomeriggio Stefano Agresti, penna de La Gazzetta dello Sport, rispondendo alle domande dei tifosi ha spiegato quale possa essere il rinforzo adatto per il Milan di Stefano Pioli: il nome è quello di un attaccante della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole a Radio Sportiva:

“Senza ombra di dubbio Nico Gonzalez sarebbe perfetto per i rossoneri: è un giocatore importante, che ha grandi capacità di saltare l’uomo. Questo è un fondamentale che ultimamente sta mancando agli uomini di Pioli, sarebbe effettivamente adatto al gioco del Milan. Allo stesso tempo penso che Zaniolo, se in Turchia riesce a recuperare una buona condizione psicofisica, possa diventare un elemento importante per il Milan. E in questo momento credo sia anche più raggiungibile rispetto all’esterno della Fiorentina, visto che nel suo contratto ha inserito una clausola rescissoria a cifre abbordabili. Per l’argentino credo che in ogni caso ci sarebbe da trattare, e anche molto, con il club di Commisso. Tra i due senza ombra di dubbio l’argentino sarebbe più funzionale, ma come sempre tutto dipende molto dalle cifre economiche in ballo e per questo credo che l’ex Roma sia più raggiungibile”.