Il Ministero stoppa la copertura del Parterre, ma dal Comune rassicurano: “Non ci saranno ritardi nei lavori”. La ricerca di soluzioni alternative

Problemi da risolvere ci sono ancora per il cosiddetto nuovo Franchi, ovvero l’impianto in cui la Fiorentina dovrebbe giocare a partire dal 2026. L’ultima novità, non molto positiva a dire il vero, è rappresentata dal fatto che il Parterre di Tribuna risulterebbe essere ancora scoperto. Questo perché la Soprintendenza del Ministero della Cultura ha detto no alle proposte fatte da Arup per coprire questa parte dello stadio.

Intanto dal Comune di Firenze, si legge su La Repubblica, rassicurano che tutti i tecnici sono al lavoro per trovare una soluzione alternativa che possa prendere piede anche in corso d’opera. E che questa indicazione non avrà alcun impatto sulle tempistiche di inizio lavori (previsti a fine 2023).

Nel frattempo Arup proseguirà nella ricerca di una soluzione per il parterre, con l’obiettivo di completare il progetto secondo le indicazioni della Sovrintendenza, tutelando i tifosi che sperano che in futuro non possano esserci più problemi di copertura da qualsiasi posto si voglia vedere la partita.