Il Ministro Giorgetti tuona sulla Juventus: “Perché togliere i punti? Se fosse colpevole, andrebbe sequestrato lo stadio”

Ancora in sospeso la questione Juventus, che potrebbe ancora ribaltare la classifica di Serie A e dare speranze europee alla Fiorentina. Intanto, in merito, è intervenuto il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Ecco le sue parole all’evento ‘Vita da campioni’ al Foro Italico: “Se la Juventus (e dico se) ha fatto un falso in bilancio, perché toglierle i punti? Invece andrebbe sequestrato lo stadio, visto che è di proprietà”.

E aggiunge: “Sulla giustizia sportiva avevamo una prospettiva di riforma, adesso è evidente che quanto concepito intorno agli anni ’60 non funzioni più. L’intero sistema è da ripensare completamente”.