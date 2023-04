Il mistero intorno a Chiesa: il litigio con lo staff medico e l’ipotesi del ‘blocco psicologico’

L’infortunio al crociato di Federico Chiesa risale ormai a più di un anno fa ma i problemi per l’ex esterno viola non sembrano trovare fine, come ricostruisce La Gazzetta dello Sport. Il classe ’97 non riesce infatti a ritrovare continuità, afflitto da diversi dolori proprio nella zona del ginocchio che lo costringono a vari stop, come quello delle scorse ore: lo staff medico gli aveva chiesto di provare a forzare, ricevendo un secco no, sfociato poi in un confronto acceso. Ufficialmente Chiesa soffre di tendinite ma c’è chi ipotizza anche una sorta di ‘blocco psicologico’ inconscio, che acuirebbe la sensazione di dolore: anche per questo lo staff bianconero lo sottoporrà ad un esame più approfondito in artroscopia a fibra ottica. Intanto ieri Chiesa è rimasto fuori nella gara con il Verona.