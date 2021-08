Il modo peggiore per approcciare il campionato la Fiorentina l’ha trovato: quattro situazioni caldissime e tanta pressione su Italiano

Mancano cinque giorni all’inizio del campionato della Fiorentina ma francamente un clima così astioso, così poco trepidante e poco in fibrillazione per il ritorno in campo si fatica a ricordarlo. E dire che questa sarà comunque la stagione del (parziale, almeno per ora) ritorno negli stadi dopo un’assenza insopportabile di un anno e mezzo. Intorno alla squadra viola c’è tutto fuorché l’entusiasmo e la curiosità per vedere di nuovo una squadra… che nuova non è. Il gruppo di Italiano è quello con cui Iachini aveva concluso la sua stagione, senza Ribery, Eysseric, Caceres e Borja Valero e con Maleh e Nico Gonzalez in più.

Le situazioni scottanti sono tali e quali a quelle di fine maggio: la coppia centrale della difesa è composta sempre dagli “scadenti”, di contratto e di prestazioni, Pezzella e Milenkovic. A destra c’è sempre l’eterno infelice Lirola mentre davanti è tutto nelle mani del non-rinnovante Vlahovic. Quattro incognite mica da ridere e tante incertezze in vista di una partita già complicata di suo, all’Olimpico contro la Roma. Nella capitale Commisso ci sarà, a Firenze nei giorni prima forse ma difficilmente per risolvere tutte queste questioni in breve tempo: non proprio il modo ideale per tutelare un allenatore come Italiano, su cui adesso grava un po’ tutta la pressione del caso, come sbandierato al momento del suo arrivo.