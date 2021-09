Il mondo capovolto di Callejon

Come uno di quegli ottimi vini che tanto apprezza. Se conservato bene ed utilizzato nella giusta maniera, con il passare del tempo non perde di valore. Sulla conservazione di Josè Maria Callejon niente da dire. Professionista esemplare, dal modo di allenarsi all’alimentazione, lo spagnolo dimostra meno dei 34 anni abbondanti certificati dalla carta d’identità.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, nel 4-3-3 di Italiano il mondo per il numero 7 viola si è capovolto. Diventando un titolare quasi inamovibile. Il quasi è perché con Italiano la certezza di partire dal primo minuto non ce l’avrà praticamente nessuno, escluso per varie ragioni Vlahovic.