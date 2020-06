Il monito dei cittadini di Campi Bisenzio: “Prima dello stadio però facciano la viabilità, con I Gigli abbiamo vissuto un inferno”

C’è grande fermento tra Firenze e Campi Bisenzio, in generale nell’area metropolitana insomma: ieri la conferma di Commisso dell’opzione sui terreni lungo Viale Allende,in grado di ospitare il progetto del nuovo stadio che ha in testa il presidente americano. Il Corriere Fiorentino raccoglie le voci di alcuni cittadini campigiani, che ricordano l’esperienza della costruzione de I Gigli, in relazione alle infrastrutture necessarie ad accogliere l’enorme centro commerciale: “Prima, però, devono fare la viabilità, ci siamo già passati con I Gigli, prima hanno fatto il centro commerciale e solo dopo le nuove strade. Abbiamo passato anni d’inferno, imprigionati, senza potersi muovere da qui. Ci voleva un’ora solo per riuscire al casello o a Firenze. E’ un’esperienza che non vogliamo rivivere”.

