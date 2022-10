Il Monza batte Dragowski e supera momentaneamente la Fiorentina. Lookman e Muriel colpiscono anche Sottil che però sa come reagire. Piatek stappa la vittoria della Salernitana Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si sono da poco concluse le tre partite delle 15 del pomeriggio di Serie A valide per la nona giornata. Il Monza ha vinto la sua terza partita consecutiva dall’arrivo di Palladino sullo Spezia di Dragowski per 2-0 grazie alle reti dei due difensori Carlos Augusto e Pablo Marì. In questo modo, la squadra di Berlusconi e Galliani, ultima fino a tre giornate fa, ha superato momentaneamente la Fiorentina.

A Salerno si sfidavano Salernitana e Verona, in un match tra squadre che dovevano ritrovarsi. I padroni di casa sono passati in vantaggio grazie ad una rete dell’ex viola Piatek, ma la squadra di Cioffi ha pareggiato i conti con un colpo di testa di Depaoli. I ragazzi di Nicola non hanno mollato e alla fine hanno trovato il gol della vittoria grazie a Boulaye Dia: punteggio finale di 2-1. Anche in questo caso i campani superano i Viola per il momento.

Nella sfida d’alta classifica tra Udinese e Atalanta, la squadra di Gasperini è andata in doppio vantaggio grazie alla coppia che aveva sconfitto anche la Fiorentina. Lookman, infatti, ha sbloccato le danze e Muriel ha fatto 2-0 su rigore. Poi la punizione di Deulofeu ha accorciato le distanze e il colpo di testa di Nehuen Perez ha trafitto Sportiello per il gol del 2-2 finale.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 21, Napoli, Milan, Udinese 20, Lazio 17, Roma 16, Inter 15, Juventus 13, Sassuolo 12, Torino 11, Monza, Salernitana 10, Fiorentina 9, Spezia, Empoli 8, Lecce, Bologna 7, Verona 5, Cremonese, Sampdoria 3.