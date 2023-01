Il Monza castiga la Juventus a domicilio e supera in classifica anche la Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Impresa del Monza che va ad espugnare l”Allianz Stadium’ di Torino vincendo 2-0 contro la Juventus. A segno per i brianzoli Ciurria al 18′, poi raddoppia Dany Mota al 39′. Nel secondo tempo si rivede in campo anche l’ex attaccante viola Vlahovic, ma i bianconeri non riescono a centrare lo specchio della porta, complici anche il portiere Di Gregorio con alcune grandi parate.

La squadra allenata da Allegri resta così a 23 punti appaiata alla Fiorentina, mentre c’è il sorpasso su entrambe del Monza che va a quota 25.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 50, Inter 40, Milan 38, Atalanta 38, Lazio 37, Roma 37, Udinese 28, Torino 27, Bologna 26, Empoli 26, Monza 25, Juventus 23, Fiorentina 23, Salernitana 21, Lecce 20, Sassuolo 20, Spezia 18, Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 8.