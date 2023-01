Il Monza prima vola e poi rischia ma vince a Cremona e si riavvicina alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Primo anticipo del sabato e scontro tra due neopromosse che ha visto la vittoria del Monza sul campo della Cremonese per 3-2. Prima parte di gara agevole per la squadra di Palladino, volata sullo 0-3 grazie al gol di Ciurria al 9′ e al rigore al 18′ di Caprari, che ha poi triplicato al 55′. Reazione d’orgoglio per i grigiorossi, ancora a secco di vittorie, con i gol prima di Ciofani al 67′ e poi di Dessers all’83’. Monza che risale così e si riavvicina a 2 lunghezze dalla Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 47, Juventus 37, Milan 37, Inter 34, Lazio 31, Roma 31, Atalanta 31, Udinese 25, Fiorentina 23, Torino 23, Monza 21, Bologna 19, Lecce 19, Empoli 18, Salernitana 18, Sassuolo 16, Spezia 15, Verona 9, Sampdoria 9, Cremonese 7.