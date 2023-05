Il Monza ribalta a domicilio il Sassuolo e stacca in classifica la Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso l’anticipo della 36° giornata di Serie A tra Sassuolo e Monza. I brianzoli ribaltano i neroverdi che si erano portati in vantaggio nel recupero del primo tempo su calcio di rigore finalizzato da Berardi.

La squadra allenata da Palladino avvia però la rimonta al 60′ pareggiando con Ciurria e siglando poi il secondo gol al 93′ con Pessina, autore di una grande giocata in area avversaria. Da segnalare che il Sassuolo era rimasto in dieci al 68′ per l’espulsione di Ruan. Il Monza stacca quindi momentaneamente la Fiorentina salendo a 52, mentre la squadra guidata da Dionisi resta a quota 44.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 83, Juventus 69, Inter 66, Lazio 65, Milan 61, Roma 59, Atalanta 58, Monza 52, Torino 49, Fiorentina 49, Bologna 47, Udinese 46, Sassuolo 44, Empoli 39, Salernitana 38, Lecce 32, Verona 30, Spezia 30, Cremonese 24, Sampdoria 18.