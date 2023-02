Il muro che sta preparando Milenkovic per fermare il ‘fratello’ Vlahovic

Un muro. E’ quello che sta cercando di erigere il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, per fermare domenica prossima Dusan Vlahovic, nel match contro la Juventus. Dell’argomento se ne occupa stamani il quotidiano Tuttosport.

I due sono cresciuti praticamente assieme, hanno fatto parte del settore giovanile del Partizan Belgrado prima di esordire in prima squadra con quella maglia addosso e poi arrivare alla Fiorentina. Coinquilini, compagni in Nazionale, si conoscono a menadito e si sentono in pratica come ‘fratelli’.

Una vera sfida nella sfida. Milenkovic vuole fermare l’amico, reduce da una doppietta realizzata sul campo della Salernitana, consapevole delle difficoltà ma anche del fatto che nessuno quanto lui conosce Dusan.