Il muro della Fiorentina regge: Gli assalti di Inter e Bologna destinati a cadere nel vuoto

In chiave mercato ci sono uscite in arrivo per la Fiorentina? In questo senso la situazione dovrebbe essere ormai cristallizzata dopo le partenze di Zurkowski, Maleh e Benassi.

Per Terzic il Bologna non ha mai allentato la presa ma il muro dei viola sul serbo non sembra destinato a cedere in questa finestra di mercato.

Stesso possiamo dire con Milenkovic considerato dall’Inter potenziale sostituto del partente Skriniar che si è già accordato con il Paris Saint Germain.

Del resto entrambi i giocatori sarebbero difficilmente sostituibili con così poco tempo al termine della sessione.