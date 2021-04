Il muro di Dragowski e quelle dicerie da spazzare via

Sono due i giocatori della Fiorentina che si sono distinti rispetto al resto dei compagni di squadra nella partita contro l’Atalanta. Il primo è Dusan Vlahovic, autore della doppietta che aveva permesso alla Viola di pareggiare: l’altro è Bartlomiej Dragowski, che con le sue parate ha tenuto letteralmente in piedi la squadra di Iachini. L’estremo difensore gigliato ha salvato la sua porta in diverse occasioni: nel primo tempo in due occasioni su Zapata, nella ripresa invece è stato superlativo in un’altra circostanza sullo stesso attaccante colombiano.

I suoi interventi alla fine non sono serviti per pareggiare la partita, ma è indubbia la qualità della sua prestazione. Un segnale che Dragowski ha mandato anche ai critici, visto che a Firenze sono in molti a dubitare delle qualità del polacco. Il polacco pecca nel gioco con i piedi e nelle uscite alte, ma tra i pali sta crescendo partita dopo partita ed è certamente tra coloro che in stagione stanno facendo meglio.