Il Napoli aspetta la Fiorentina… saltando un allenamento: gli uomini di Spalletti in campo solo oggi

Non è stata ovviamente una settimana canonica quella del Napoli che giovedì sera ha vinto lo Scudetto a Udine e non ha certo pensato alla gara con la Fiorentina, almeno fino a oggi. Per gli azzurri infatti c’è stato il ritorno in città nella giornata di ieri, senza però alcuna seduta: comprensibile che dopo i festeggiamenti, lo staff di Spalletti abbia voluto allentare la pressione, dando appuntamento al gruppo per la giornata di oggi. Tutto da scoprire l’approccio che avrò l’avversario della Fiorentina domani al ‘Maradona’.