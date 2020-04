Già in estate era arrivata una prima offerta del Napoli per Nikola Milenkovic, ma la richiesta della Fiorentina era troppo alta. Adesso il club partenopeo, secondo quanto riporta sportmediaset.it, potrebbe tornare forte sul difensore serbo, visto che è alla ricerca di un sostituto per Koulibaly. I corteggiamenti diventano tanti, ma strappare Milenkovic alla Fiorentina sarà davvero dura.