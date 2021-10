Il Napoli e l’incubo dello scudetto perso in albergo: il club azzurro cambia ancora struttura

C’è la realtà che si mischia alla leggenda (e alla scaramanzia naturalmente) nella scelta che annualmente il Napoli fa quando deve giocare a Firenze con la Fiorentina. In quel famoso aprile 2018 la squadra di Sarri era lanciatissima e si giocava il testa a testa con la Juve in testa alla classifica: la tripletta di Simeone cancellò i sogni partenopei, per una memorabile vittoria viola, seguita alla ‘particolare’ affermazione juventina in casa dell’Inter. Lì lo stesso Sarri parlò di “condizionamento mentale” e di “scudetto perso in albergo”. Per questo già dall’anno scorso, il Napoli cambiò struttura e il trend continuerà anche stavolta, come riporta Il Mattino, con la truppa di Spalletti che alloggerà altrove.