Il Napoli espugna Marassi e lascia il Genoa a quota 0, Samp e Sassuolo invece non si fanno male. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Prime due gare della domenica di campionato, in programma a Genova e Reggio Emilia: 0-0 piuttosto animato al “Mapei Stadium” dove però Sassuolo e Sampdoria si sono divise la posta in palio, senza farsi male. Più spettacolo invece a Marassi, dove il Napoli ha battuto per 2-1 il Genoa rimanendo così a punteggio pieno e lasciando invece i rossoblù a quota 0 dopo le prime due giornate: decisive le reti di Fabian Ruiz e Petagna, nel mezzo invece il pareggio del classe 2000 Cambiaso.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter, Lazio, Napoli 6, Udinese, Atalanta, Bologna, Sassuolo 4, Fiorentina, Roma, Milan 3, Empoli 3, Cagliari, Juventus, Spezia, Sampdoria 1, Salernitana, Venezia, Verona, Genoa, Torino 0.