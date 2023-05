Il Napoli fa la prima mossa per Beto: offerti 25 milioni all’Udinese, ma i friulani…

E’ stato il Napoli a fare la prima mossa per Beto, attaccante dell’Udinese finito nel mirino di diverse squadre dopo la buona stagione in terra friulana. Tra i club interessati c’è anche la Fiorentina, che però segue l’evolversi della situazione a distanza. I partenopei intanto hanno offerto ai bianconeri 25 milioni di euro, ma il club friulano non vorrebbe scendere sotto i 35 milioni di euro di clausola.

Secondo quanto riporta Sky Sport, però, i contatti sarebbero stati positivi e si potrebbe raggiungere un accordo anche con l’inserimento nella trattativa di un altro giocatore. Il Napoli tenta di cautelarsi da un possibile addio di Osimhen, cercato da mezza Europa.