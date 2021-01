Il Napoli in extremis passa ad Udine. La cura D’Aversa non funziona, la Lazio vince di nuovo. Verona di misura sul Crotone Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Domenica pomeriggio di Serie A che ha visto impegnate sei squadre in tre sfide valevoli per la diciassettesima giornata. Risultati tutto sommato favorevoli per la classifica della Fiorentina, visto che Parma e Crotone rimangono dietro, mentre l’Udinese è a portata di sorpasso.

In Parma-Lazio c’è il ritorno di D’Aversa sulla panchina dei ducali, ma nonostante il cambio tecnico Gervinho e compagni si piegano ai biancocelesti. Luis Alberto e Caicedo per un 2 a 0 facile facile. Il Napoli invece, ospite alla Dacia Arena di Udine, vince in extremis grazie al gol di Bakayoko. Nel primo tempo invece le reti erano state siglate da Insigne su rigore e da Lasagna. Il Verona infine continua la striscia positiva infilando il terzo risultato utile consecutivo, liquidando il Crotone 2 a 1. Di Marco e l’ex viola Kalinic bastano a Juric per vincere.

La NUOVA CLASSIFICA: Milan 40, Inter 37, Roma 34, Atalanta, Napoli 31, Juventus 30, Sassuolo 29, Lazio 28, Verona 27, Benevento 21, Sampdoria 20, Bologna 17, Udinese 16, Fiorentina 15, Spezia, Cagliari, Genoa 14, Parma, Torino 12, Crotone 9.