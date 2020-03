Il Napoli pensa ad un centrale della Fiorentina per sostituire un partente totem difensivo

Aurelio De Laurentiis lascerà andare Kalidou Koulibaly per una cifra intorno agli 80 milioni di euro. Il PSG è la squadra più avanti nella corsa al forte centrale senegalese che, con ogni probabilità, andrà a sostituire Thiago Silva. Il Napoli, secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, avrebbe individuato in Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, l’ideale sostituto. Staremo a vedere quel che succederà, vista la stagione fin qui non eccellente del serbo e l’appuntamento fissato a giugno con la dirigenza viola per discutere del contratto.