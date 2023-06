Il Napoli pensa seriamente a Milenkovic per il post Kim. Ma De Laurentiis punta anche un ex difensore viola

Con Kim Min Jae destinato a partire, il Napoli segue due strade per rinforzare il reparto difensivo. Per Gianluca Di Marzio, la prima porta a Nikola Milenkovic della Fiorentina, che rientrerebbe nell’operazione Italiano in panchina.

La seconda, invece, riguarda un altro ex giocatore viola, ora di proprietà del Feyenoord: si tratta di David Hancko, che interessa molto agli azzurri.