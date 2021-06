Il Napoli si rifonda su molte basi… fiorentine: il Pek può diventare il vice-Spalletti e poi c’è anche Rosalen Lopez

Sarà un Napoli nuovamente toscano, anzi quasi fiorentino: dopo l’addio di Sarri e la parentesi Ancelotti-Gattuso, De Laurentiis è andato a pescare Luciano Spalletti, al cui seguito ci saranno naturalmente i vari componenti di uno staff che il tecnico di Certaldo si porta dietro anche dai tempi empolesi. Inoltre, scrive La Gazzetta dello Sport, ad accompagnarlo potrebbe esserci il Pek, David Pizarro, ex regista in campo con lui ma anche senza di lui, quando giocava a Firenze. E infine Alejandro Rosalen Lopez, da 8 anni nello staff tecnico della Fiorentina e pronto all’addio per rimettersi in gioco proprio a Napoli.