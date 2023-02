Il Napoli si vendica per la Coppa Italia e batte la Cremonese, allungando in testa. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un altro passo verso lo Scudetto per il Napoli che travolge la Cremonese al ‘Maradona’, vendicandosi dell’eliminazione in Coppa Italia. Successo netto per 3-0 per gli uomini di Spalletti nel posticipo serale, grazie al solito Kvaratskhelia che ha aperto le marcature al 22′ con un destro rasoterra da dentro l’area. Nella ripresa raddoppio di Osimhen con una deviazione sotto misura e tris finale di Elmas. Azzurri ora a +16 sull’Inter, impegnata domani.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 59, Inter 43, Atalanta 41, Milan 41, Roma 41, Lazio 39, Udinese 30, Torino 30, Monza 29, Juventus 29, Bologna 29, Empoli 27, Lecce 24, Fiorentina 24, Sassuolo 24, Salernitana 21, Spezia 19, Verona 14, Sampdoria 10, Cremonese 8.