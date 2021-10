Il Napoli vince in rimonta a Firenze, la Roma batte l’Empoli e stacca proprio la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si sono concluse le due partite delle 18. Come vi abbiamo raccontato in diretta testuale, la Fiorentina ha perso 2-1 in casa contro il Napoli con i gol di Lozano e Rahmani che hanno rimontato il vantaggio di Martinez Quarta.

All’Olimpico invece la Roma ha battuto 2-0 l’Empoli con le reti di Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan. Successo con il quale la Roma stacca proprio la Fiorentina portandosi a 15 punti in classifica.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli 21, Inter 17, Milan 16, Roma 15, Fiorentina 12, Atalanta, Lazio, Juventus, Bologna 11, Empoli 9, Torino, Verona, Udinese 8, Sassuolo 7, Sampdoria 6, Genoa, Venezia 5, Spezia, Salernitana 4, Cagliari 3.