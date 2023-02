Il Napoli vola in classifica e il vantaggio è impressionante. La matematica potrebbe consegnare il titolo ai partenopei contro… La Fiorentina!

C’è una curiosità che riporta oggi Sportmediaset che riguarda la Fiorentina e l’attuale capolista Napoli. Con il pareggio dell’Inter ieri sera contro la Sampdoria, i partenopei hanno allungato a +15 in classifica, puntando dritti al terzo scudetto. Un vantaggio davvero enorme, che sarà difficilmente colmabile per le inseguitrici.

La matematica, se tutto procede in questo modo, potrebbe regalare lo scudetto al Napoli proprio quando al Maradona arriverà la Fiorentina il 7 maggio. Una sfida che riporta a quella del Franchi, con la fragorosa sconfitta dei partenopei per 3-0 in piena lotta allo scudetto. Questa volta, però, fermarli sarà veramente difficile. Il Napoli, inoltre, vinse il suo primo titolo nell’87 proprio contro i viola, pareggiando 1-1 al San Paolo l’11 maggio.