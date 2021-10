Il nodo principale della trattativa per il rinnovo di Vlahovic. La Fiorentina gioca a carte scoperte

Per il rinnovo di Dusan Vlahovic, la Fiorentina ha deciso di giocare ormai a carte scoperte. Al momento, come si legge su La Nazione, il nodo principale è l’assenza dal tavolo del trattative di Darko Ristic, procuratore del giocatore. Rocco Commisso è infastidito dalla mancanza di fatti concreti da parte del serbo, che a parole ha ripetutamente mandato segnali d’amore.

La società gigliata pensava di chiudere la trattativa in tempi brevi, visto anche che da tempo è stata recapitata l’offerta definitiva per il rinnovo. Di più, la Fiorentina non può proprio fare: se firmasse, Vlahovic diventerebbe il giocatore più pagato della storia del club viola. Cinque anni di contratto a quaranta milioni di euro lordi, mica noccioline.