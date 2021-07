Il nome del regista che mette d’accordo tutta la Fiorentina. Spalletti stoppa il pressing per Ounas

Non solo difesa: il Corriere dello Sport-Stadio si sofferma anche su altri movimenti della Fiorentina. A cominciare dal regista, ritenuta una delle operazioni più importanti della prossima sessione di mercato. Il nome di Stefano Sensi mette d’accordo tutti, anche Vincenzo Italiano: qualità, piedi buoni e geometrie. Preoccupano la tenuta fisica del giocatore e la richiesta dell’Inter, ma intanto l’apertura dello stesso ex centrocampista del Sassuolo è stata accolta come un segnale positivo da parte della società.

L’alternativa a Sensi porta il nome di Niklas Dorsch, classe ’98 tedesco in forza al Gent. La Fiorentina aveva pensato anche a Adam Ounas del Napoli, ma Spalletti ha bloccato tutte le cessioni chiedendo di poter valutare i giocatori in ritiro.